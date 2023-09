iPhone 15 Pro de titanio genera llameantes resultados

Tal parece que el iPhone 15 Pro está generando resultados ‘llameantes’ en todo el mundo y no necesariamente nos referimos a sus nuevas adiciones.

Según informes difundidos por usuarios y citados por Business Insider, el iPhone 15 Pro, lanzado el 22 de septiembre, ha experimentado problemas de sobrecalentamiento.

Usuarios declaran llegan a percibir que el teléfono alcanza temperaturas excesivas, al punto donde sostenerlo se vuelve una tarea complicada.

No está claro qué tan extendido puede estar el problema.

El Wall Street Journal realizó sus propias pruebas y descubrió que su iPhone 15 Pro Max alcanzaba los 41 grados centígrados mientras se cargaba y los 44 grados cuando se cargaba y realizaba otras tareas intensivas.

Hasta el momento, Apple no ha comentado algo al respecto a los hallazgos del Journal.Algunos propietarios de iPhone 15 Pro han recurrido a sitios de redes sociales en Estados Unidos y China para quejarse del problema.

The iPhone 15 Pro and Pro Max are hot—literally. Some users are complaining about overheating issues in Apple’s new premium smartphones. https://t.co/ZyncNBcPUW