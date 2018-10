¿Decepción? El iPhone de 2019 será exactamente igual al de 2018

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los nuevos iPhone no llevan ni un mes entre nosotros, pero eso no es excusa para no recibir rumores de los iPhone de 2019. Y es que, parece que, si se cumplen, los iPhone de 2019 tendrán un diseño muy similar al actual.

En 2017, Apple inició un camino de varios años. Establecer un diseño como el del iPhone X no es tarea fácil, ni desde el punto de vista de innovación ni desde el de tecnologia, ya que no introdujeron el notch, o muesca, de manera ''gratuita'', sino para poder introducir toda la tecnología para el sistema de reconocimiento FaceID.

Esto es algo que han mantenido en 2018 con los iPhone Xs, iPhone Xs Max y el iPhone Xr, los nuevos terminales de los de Cupertino, y parece que el diseño ''todo pantalla'' con notch de Apple nos acompañará durante unos años más. Y no, el rumor no viene de una fuente cualquiera, sino de Ming-Chi Kuo, una ''eminencia'' en lo que a manejo de fuentes dentro de Apple se refiere, indicó el portal de noticias Computer Hoy.

También te puede interesar: ¿Tan pronto? Filtran información del chip del nuevo iPhone

El diseño de un iPhone es algo que nos suele acompañar durante bastante tiempo. Los iPhone 4 y 5, y sus variantes ''S'', tenían un diseño muy similar. Esto también pasó del iPhone 6 al iPhone 8, y parece que nos tocará vivirlo, también en el iPhone de 2019. Los iPhone de 2018 es lógico que tengan pocos cambios en el diseño respecto al iPhone X, ya que son versiones ''S'', pero se espera que los de 2019 sí tengan, al menos, ligeras variaciones.

Por ejemplo, se especula con un notch más pequeño, pero con el mismo tamaño de pantalla, panel y resistencia al agua con certificación IP68. Así, los iPhone de 2018 tendrían pantallas de 6,3 pulgadas, 5,8 pulgadas y 6,5 pulgadas, dos de ellos OLED y otro LCD, exactamente igual que los de este año.

Como decimos, hay que tomarse estos rumores con calma, ya que no dejan de ser... rumores, pero viniendo de la fuente que vienen, y teniendo en cuenta que el diseño de un iPhone, y de cualquier teléfono, no es algo que se cierre de un día para otro, podemos empezar a hacernos una idea de cómo serán. Y, si os interesa más el mundo Samsung, también debéis saber que los de Corea del Sur podrían estar interesados en un Note 10 con la mayor pantalla nunca en un Samsung.