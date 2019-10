iPhone 5 podría dejar de funcionar el 3 de noviembre

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El iPhone 5 fue lanzado en el 2012 y desde entonces aún es utilizado por millones de personas alrededor del mundo, sin embargo este 3 de noviembre perdería la mayor parte parte de capacidad de operación.

De acuerdo con BBC News, la empresa "Apple" informó a través de un comunicado que explicaba que si no se realiza una actualización de su software antes de la fecha, muchos programas podrían colapsar.

El iPhone 5 requerirá una actualización del sistema operativo iOS para conservar la función de ubicación precisa del GPS y continuar usando funciones como la fecha y hora, inclusive el App Store, iCloud, el correo electrónico y Safari".

Esta nueva actualización comenzará afectar a los equipos a partir de la media noche del 3 de noviembre de este año.

A partir del 3 de noviembre cualquier iPhone que no esté en iOS 10.3.4 no podrá conectarse a internet, si pasa esta fecha y no actualizas tu iPhone deberás de recurrir a un ordenador para poder actualizarlo.

Los otros equipos de la compañía que también podrían verse afectados son el iPhone 4s, los iPad de tercera y cuarta generación, el iPad mini y el iPad 2.La actualización obligatoria se debe al reinicio que se aplicó al GPS en abril de este año.