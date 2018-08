Filtran el presunto precio del nuevo iPhone económico

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tomando en cuenta los antepasados de la compañía de la Manzana, creemos que Apple anunciará una mejora de sus celulares iPhone el mes que entra, y aquí te tenemos algunos de los rumores más recientes sobre dichos teléfonos que saldrían para esta segunda mitad del año.

Para empezar, un nuevo reporte de la página Trendforce acaba de dar su veredicto sobre lo que sería el potencial rango de precio para el denominado “iPhone económico” o barato, que en este caso sería el 9. De acuerdo con sus analistas, el costo del dispositivo quedaría entre los 699 y los 749 dólares.

Otro aspecto de lo que más se rumora es que todas estas nuevas versiones del smartphone de Cupertino estarán inspiradas en el iPhone X, siendo una versión mejorada, más no un concepto bastante distinto al último dispositivo móvil de la casa.

Entre las especulaciones, se puede encontrar que habrá tres versiones de los iPhones del 2018, siendo cada versión de un tamaño distinto. Las tres versiones ya cuentan con sus nombres: el Xs, Xs Plus y 9. Sin embargo, no se sabe nada de un iPhone SE2, sino que el iPhone 9 sería la versión más barata del teléfono.

De las versiones del iPhone Xs y Xs Plus, los tamaños de las pantallas que se creen que serían 4K y OLED son de 5.8 y 6.5. pulgadas. La pantalla del iPhone 9 sería LCD y de un tamaño intermedio entre los Xs y Xs Plus de 6.1 pulgadas. Todas las nuevas versiones del iPhone contarían con un notch más pequeño.

Los rumores de la cámara hablan de que los iPhone Xs y iPhone Xs Plus contarían con cámara doble, tanto frontal, como trasera. Aunque no se sabe de cuántos megapíxeles sería cada cámara, no hay otra forma de competir con Huawei, más que agregando una cámara triple, como la del P20. El iPhone 9 contaría sólo con una cámara.

En cuanto a las especificaciones del teléfono, ha habido rumores de que éste tendría la capacidad de tener Doble Sim, permitiendo al usuario tener más de una línea en un sólo equipo a la vez. También que las versiones Xs del smartphone serán compatibles con el Apple Pencil, tal como el Galaxy Note 9 tiene su pluma. El procesador sería un A12, y contaría con memoria RAM de 4 gb, y una memoria de almacenamiento de 512 gb.

Los precios que se especulan para los nuevos dispositivos son de 700 dólares por el iPhone 9; 900 USD por el iPhone Xs; y 1,100 dólares por el iPhone Xs Plus, que vendrían saliendo a unos $14,000, $18,000 y $22,000 en pesos mexicanos. Por cada aparato, habría tres versiones: de color blanco, negro y rosa.