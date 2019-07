El tip para ahorrar hasta $2 mil en iPhones originales

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguramente alguna vez has visto productos electrónicos con leyendas que indican que no son “necesariamente nuevos”, sino que son “Refurbished”, “Reacondicionados” o “Reconstruidos”, con precios muy por debajo de lo común y te has preguntado si son confiables.

No sólo los productos de Apple; casi todas las marcas electrónicas suelen colocar en los anaqueles productos electrónicos de este tipo. Consolas, tablets, computadoras, pantallas, estéreos, etcétera, publica el portal web Dinero en Imagen.

Muchas personas dudan sobre comprar o no, uno de estos aparatos, la etiqueta generalmente provoca desconfianza al pensar que se trata de un aparato que se descompuso y fue utilizado previamente.

Lo cierto es que primero hay que entender el origen de estos productos:

- Estuvieron en exposición o como prueba.

- Fueron devueltos por el cliente por algún fallo o detalle.

Para no desperdiciar esto equipos, el fabricante repara el desperfecto encontrado, y renueva las piezas necesarias para ofrecer un producto prácticamente nuevo.

Posteriormente corre pruebas para verificar que en efecto funciona a la perfección. Después se dispone a comercializarlo a un precio reducido, que suele ser bastante atractivo y conveniente para aquellos entusiastas electrónicos que no quieren gastar más.

Finalmente, cuando son colocados en las tiendas, deben ser anunciados como tal: refurbished, remanufactured o reaconditioned. Por cuestiones de mercado, no pueden ser vendidos como nuevos, de ahí el descuento, pero el fabricante ofrece garantías que van de uno a dos años, por lo que tienes tiempo suficiente para verificar su correcto funcionamiento.

La pregunta queda resuelta: sí conviene comprarlo. Por ejemplo, en la tienda oficial de Apple en Estados Unidos, la propia marca vende modelos iPhone de este tipo con una diferencia de precio de hasta 100 dólares por el mismo modelo nuevo (puedes conseguirlos aquí).

Cuando veas un producto de este tipo en una tienda respetable, no te preocupes, lo puedes comprar con confianza.