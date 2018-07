Nokia podría traer la competencia del iPhone X a México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El año pasado Nokia sorprendió a propios y extraños con su regreso al mercado de la telefonía móvil de la mano de Android, y demostró su éxito vendiendo más teléfonos que Sony y OnePlus, dos marcas populares y con un buen recorrido en este sector. Y este año, la empresa ha renovado su propuesta de forma interesante, primero lanzando equipos con Android One, y también ofreciendo su primer smartphone con notch, indica el portal de noticias UNOCERO en su sitio web.

Se trata del Nokia X6, el teléfono que fue presentado hace algunas semanas en China, y el cual se creía que iba a estar disponible de forma exclusiva en este país, sin embargo, HMD Global parece que venderá este equipo de forma internacional muy pronto, aunque no con el nombre de Nokia X6, sino como Nokia 6.1 Plus.

Según un diario de Hong Kong, el Nokia X6 empezará a distribuirse globalmente a partir del próximo 19 de julio en dicho territorio, y de ahí seguirá su camino a otros continentes.

Las especificaciones y diseño serán exactamente las mismas que ya conocemos, y si no estás al tanto de ellas, son las siguientes:

Pantalla IPS LCD de 5.8 ulgadas

Resolución Full HD+

4/6 GB de RAM

32/64 GB de ROM

3.060 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0

Cámara trasera de 16+5MP, f/2.0+f/2.2

Cámara delantera de 16MP, f/2.0

Android Oreo 8.1

Como puedes ver, se trata de un gama media alta en toda regla, de ahí el nombre de 6.1 Plus, pues el Nokia 6.1 es un teléfono que se mantiene en la gama media, incluso como podemos ver, las diferencias entre el Nokia 6.1 Plus y el Nokia 7 Plus son muy similares, con la diferencia de que el Nokia 7 Plus no tiene notch y cuerpo de cristal, pero el Nokia 6.1 Plus no lleva cámaras firmadas por Carl Zeiss.

Aquí los clientes podrán escoger entre el diseño que más les guste, además de que el Nokia 6.1 Plus tiene dos versiones de RAM y almacenamiento, así que no sabemos si ambas terminarán llegando a todos los mercados.

En el caso de México, la firma todavía no ha lanzado el Nokia 7 Plus, sus últimos lanzamientos fueron el Nokia 1 y Nokia 6.1, pero es probable que el Nokia 7 Plus sí termine llegando al país antes de que termine el año, la duda sería si el Nokia 6.1 Plus también arribará a nuestro país.

Consultaremos estos detalles con Nokia México y los mantendremos informados sobre la disponibilidad y precios de los próximos lanzamientos de Nokia en nuestro país.