Sony publica una película entera en YouTube... ¡por error!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Vaya problema en el que se metió Sony Pictures, pues la compañía publicó en YouTube una película completa en lugar de haber subido únicamente el tráiler. La película en cuestión es la de Khali the Killer, uno de los últimos filmes grabados por la productora el año pasado, la cual se estrenará el próximo 31 de agosto en DVD y versión digital, es decir, no estará exhibida en las salas de cine.

Y es que después de que a muchos les llegó la notificación de que Sony había subido un nuevo video, titulado, Khali The Killer: Official Red Band Tráiler, pero con duración de una hora y media, se percataron que la empresa no había publicado un tráiler, sino el filme completo, indica el portal de noticias UNOCERO en su sitio web.

También te puede interesar: ¿México se queda sin la enciclopedia virtual Wikipedia?

Incluso, muchos usuarios comenzaron a escribir algunos comentarios irónicos, preguntando si entonces la película duraría 4 horas, pues con un tráiler de más de 1 hora, seguro que Khali the Killer sería más larga que el Señor de los Anillos.

Obviamente Sony no tardó mucho tiempo en bajar el video, pero desafortunadamente para la compañía, actualmente existen muchas herramientas para descargar videos de YouTube, así que es muy probable que algún usuario ya haya descargado la película para compartirla en algún sitio de torrents.

Afortunadamente para Sony, Khali the Killer no es el filme más esperado del año, además de que tiene una calificación de 3.8 puntos de 10 posibles en IMDB, así que sabemos que para muchos no será más que una película palomera para un fin de semana o acabar con unas horas de aburrimiento.

Pero si ya era probable que la película no fuera a alcanzar una buena cantidad de copias vendidas, con este error, parece que han terminado por cavar la tumba de Khali the Killer antes de su lanzamiento.

Es probable que la empresa japonesa se plantee mejorar los procesos de publicación de sus avances, pues no puede cometer esa equivocación con películas que pueden ser grandes estrenos como la próxima entrega de Spiderman.