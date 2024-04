Kylie McRoberts, será la nueva jefa de seguridad de X

La plataforma X, de Elon Musk, habría nombrado a un nuevo jefe de seguridad nueve meses después de la salida de su exlíder, dejando el puesto vacante mientras la plataforma social resistía un creciente escrutinio por la difusión de discursos de odio y desinformación, reveló The New York Post.

La compañía ascendió como jefa de seguridad a una empleada interna, Kylie McRoberts, una veterana de casi cuatro años en Twitter que anteriormente ocupó un puesto relacionado con la ciberseguridad en Google.

La compañía hizo el anuncio en una publicación en X, donde también informó a los usuarios que cambió el nombre de su división "Confianza y Seguridad" a simplemente "Seguridad".

En el futuro, el equipo global de McRoberts será "responsable de desarrollar nuevos productos, herramientas y características para proteger nuestra plataforma y comunidad, mantener nuestras políticas de seguridad y mejorar nuestra metodología y operaciones de cumplimiento".

McRoberts será el tercer ejecutivo en ocupar el puesto de jefe de seguridad desde que Musk adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre de 2022.

El primero, Yoel Roth, renunció pocas semanas después de que Musk tomara el mando, citando la flexibilización de los estándares del multimillonario contra la desinformación y el odio en la plataforma.

Luego, en junio, la sucesora de Roth, Ella Irwin, también renunció. X también dijo que contrató a Yale Cohen para unirse al equipo de alto perfil como Jefe de Seguridad de Marca y Soluciones para Anunciantes de X.

Cohen anteriormente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de estándares digitales globales en el gigante de relaciones públicas Publicis Media.

Ahora, el graduado de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania "seguirá garantizando una experiencia publicitaria segura para los clientes y las marcas en X".

Los nuevos nombramientos de roles se producen después de que los anunciantes abandonaran la plataforma debido a una afluencia de contenido antisemita tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás que culminó con los comentarios blasfemos de Musk en noviembre durante su entrevista en la Cumbre DealBook del New York Times, donde les dijo a los anunciantes "vete a la mierda".

