¿La competencia del Galaxy Note? Filtran foto de un nuevo Motorola

CANCÚN.- El 2019 resultó ser un gran año para Motorola, a pesar de la poca innovación en sus equipos y sus constantes actualizaciones en hardware, que no hacen más que saturar el mercado de Android, por tal motivo, todo indica que la compañía está lista para llevarle competencia a un terminal que actualmente se encuentra solo, la línea Note de Samsung.

Los Galaxy Note de Samsung cuentan con una característica infaltable en cada terminal, su S-Pen, un stylus inteligente que facilita su uso, y claro, una gran pantalla, perfecta para acompañar la multitarea, y a pesar de que muchas otras compañías han intentado imitar el éxito tras los Note, ninguno ha logrado competir directamente con Samung.

También te puede interesar: VIDEO: Conoce al robot que está atendiendo a pacientes del coronavirus

Recientemente Evan Blass filtró una fotografía de lo que parece ser un Morola One Action con la diferencia de que incluye un stylus, tomando en cuenta el 'cuerpo' que posee, todo indica que rondaría la gama media.

Evan Blass.

Además podemos observar que su sylus no tiene botones dedicados como los del Note, lo que podría indicar que no tiene intensión de arrebatarle mercado al Note, si no, de complementarlo, de aprovechar los precios de la gama media para posicionarse en las tiendas.

Por último notamos que se trata de una pantalla Full vision, es decir sin bordes, en donde apenas sale a relucir su pequeña cámara frontal, sin embargo, no contamos con especificaciones técnicas del terminal.

Con información de Unocero.