Prepárate para la llegada de los nuevos dispositivos móviles

CIUDAD DE MÉXICO.- Estamos a meses de terminar el año y las empresas móviles ya están listos para lanzar sus nuevos dispositivos.

Algunas marcas se han adelantado para presentar sus modelos como Samsung, Huawei P20, Glaxy S9, entre otros. La realidad es que todavía tenemos que conocer casi media docena de aparatos móviles que sin duda son los más esperados por la gente.

Estos equipos se destacan por ser novedosos en sus diseños, aplicaciones, usabilidad y con detalles que le fascinarán a sus usuarios.

De acuerdo con UnoCero estos son los dispositivos móviles más esperados:

Samsung Galaxy Note 9: Este teléfono será presentado el próximo jueves 9 de agosto en la ciudad de Nueva York y aunque no representará un cambio tan drástico en comparación con lo visto en el Galaxy S9+ si se esperan novedades en el rendimiento y cámara donde también se dice que conoceremos Bixby en español.

Huawei Mate 20: La empresa china tiene un lanzamiento de gama alta pendiente y este sería el ya rumorado Huawei Mate 20, el cual podría ser presentado durante el IFA de Berlín a finales de agosto o principios de septiembre y sería el primer smartphone del mundo con 5 cámaras, tres en la parte trasera y dos cámaras frontales, sin embargo, hay poca información al respecto.

Iphone 2018: Es probable que Apple presente sus nuevos IPhone en septiembre, mes que elige año con año para este evento. Por otra parte el diseño será muy similar al del iPhone X y tampoco presentarán grandes mejoras tecnológicas, aunque se espera una mejor autonomía, mejoras en la carga inalámbrica y una cámara mucho más desarrollada.

Xiaomi Mi MIX3: La firma china no quiere retrasarse con el lanzamiento de este móvil que podría incluir una cámara delantera mecánica que se oculte dentro del teléfono cuando no se use, de esta manera Xiaomi podría eliminarla de la parte inferior del frontal para agregar mas pantalla.

Se dice que la presentación del dispositivo será en el mes de septiembre, aunque todavía no hay información oficial de Xiaomi que confirme la existencia del dispositivo.

Google Pixel 3: Este aparato móvil podrá realizar una hazaña en fotografía móvil sobre todo por los avances y conocimientos de Google en inteligencia artificial además de que desde hace dos años han sido valorados por muchos como los mejores smartphones Android del mercado.