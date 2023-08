Lanzan nuevo tráiler y revelan nuevos detalles de “Mortal Kombat 1”

Mortal Kombat 1 el esperado nuevo videojuego de la franquicia liberó un nuevo avance donde dejan entrever que tendrá todos los elementos que les fascinan a los fans de la franquicia.

Es importante recordad que este título servirá como un reinició para la saga, por lo que permitirá explorar nuevas historias para los personajes clásicos que son de los favoritos de los gamers.

Raiden por ejemplo ya no será el Dios del Trueno tradicional, ahora será un combatiente de las fuerzas de la Tierra en el torneo organizado por Liu Kang, otro de los cambios es que veremos a un joven “General Shao” quien aún no ha tomado control del Outworld.

Se anticipa que una de las villanas será la emperatriz Sindel que emplea su voz para dañar a sus enemigos, otra de sus armas que podrá utilizar es su cabello que puede lanzar para golpear.

Homelander de The Boys, Peacemaker el antihéroe de DC Comics que ha formado parte de The Suicide Squad y Omni-Man de Invencible se unirán a la lista como los primeros personajes DLC.

La popular franquicia de peleas ya ha sorprendido a los fans en el paso en lo que respecta a incluir a personajes adicionales de diferentes universos cinematográficos y televisivos tal es el caso de Alien, Depredador, el T-800 de Terminator, Spawn, Joker, Freddy Krueger entre muchos otros.

NetherRealm Studios y Warner Bros. Games desarrollaron Mortal Kombat 1 esperando que se convierta en un nuevo éxito, siendo una propuesta arriesgada.

Mortal Kombat tiene en desarrollo la segunda película live action la cual contará con los regresos de los protagonistas de la primera y se añaden Adeline Rudolph quien interpretará a la princesa Kitana, Tati Gabrielle será su guardaespaldas Jade y Karl Urban retratará a Johnny Cage.

El juego estará disponible para su venta el próximo 19 de septiembre para Xbox Series X y Series S, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Know thy place. Bow before your Queen. #MK1 pic.twitter.com/To4c9Ny8k2