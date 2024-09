Llega una nueva era con Apple y los iPhone 16 Pro y Pro Max

Apple ha revelado su nueva línea de iPhones, incluyendo el iPhone 16 junto con los modelos Pro y Pro Max, que ahora presentan pantallas más grandes de 6.3 y 6.9 pulgadas, respectivamente.

Durante el evento ‘It's Glowtime’ celebrado en el Teatro Steve Jobs en Apple Park, California, la compañía también dio a conocer las últimas versiones del Apple Watch y los AirPods.

En cuanto al iPhone 16, Apple destacó la durabilidad mejorada de su pantalla y la introducción de un innovador botón de acción lateral, que permite acceder rápidamente a la cámara y realizar varias funciones adicionales. Las presentaciones 6.1 para el normal y 6.7 pulgadas para el modelo Plus.

IA y procesador A18

Para soportar las tareas de Inteligencia Artificial que acompañarán a Apple Intelligence, el nuevo iPhone 16 incorpora el procesador A18, un chip 30 por ciento más rápido que su predecesor.

Como parte de las nuevas funciones de IA Generativa en Apple Intelligence, la compañía anunció que las tareas más complejas se ejecutarán en servidores con procesadores Apple Silicon. Además, prometió garantizar la seguridad en estos procesos.

Las funciones serán buscar fotos con criterios específicos, generar resúmenes en correos o recibir notificaciones prioritarias.

Apple Intelligence en español estará disponible el próximo año. Los modelos Pro también incorporan el botón de control de cámara que facilita la manipulación de las funciones fotográficas.

Además, presenta nuevos estilos fotográficos y modos que añaden matices a las imágenes.

"Los primeros iPhones creados desde cero con apple intelligence", dijo Tim Cook.

Apple Watch Serie 10

La primera presentación fue la del Apple Watch Serie 10 con mayor despliegue y con un modelo hecho en Titanio y el Ultra 2, en color negro y también en Titanio.

Entre las principales novedades del Apple Watch Serie 10 destacan una pantalla más grande y un diseño más compacto en comparación con las versiones anteriores. Además, permitirá una carga de 80 por cient en 30 minutos.

Ovulación, sueño y signos vitales

El dispositivo permitirá detectar cuándo es probable que las mujeres hayan ovulado, identificar cambios en el estado de salud diario con los nuevos signos vitales y determinar cuánto tiempo pasas en estado de sueño. Además se podrá identificar cuando sufras apnea del sueño.

Tendrá mejoras para los entrenamientos y un sensor de temperatura y profundidad del agua, que ofrecerá monitoreos útiles para los aficionados a deportes acuáticos al proporcionar nuevas estadísticas.

AirPods 4 y su nueva gama de colores

El segundo anuncio fue el de los AirPods 4 con audio espacial personalizado y los AirPods Max con nuevos colores: azul medianoche, violeta, naranja y luz de estrella.

Los Airpods Max cuentan con un "diseño con almohadillas para los oídos que brinda una experiencia de audio increíble que incluye cancelación activa de ruido, un modo de transparencia cristalina y la duración más larga de la batería".

Con información de Reforma