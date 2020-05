¡Lo lograron! Así fue el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX y la NASA

Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.- Astronautas de la NASA despegan en un cohete de SpaceX, marcando una nueva era en los viajes al espacio.

En su segundo intento, la nave Crew Dragon fue lanzada con éxito este sábado en Estados Unidos hacia la Estación Espacial Internacional, llevando consigo a los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley.

Esta es la primera vez en casi una década en la que dos astronautas son enviados a órbita, desde el retiro en 2011 del programa de transbordadores espaciales de la NASA.

También te puede interesar: ¡Segundo intento! Curiosidades y todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de SpaceX y la NASA

Tras un primer intento el pasado 27 de mayo, el despegue de hoy dio arranque a la primera misión espacial tripulada a cargo de una empresa privada, SpaceX.

A las 14:22 horas, como fue programado, el cohete Falcon 9 despegó sin contratiempos de Cabo Cañaveral, Florida, con Behnken y Hurley en la nave Crew Dragon de SpaceX.

Si todo sale de acuerdo al plan, los astronautas arribarán a la Estación Espacial Internacional en 19 horas y permanecerán ahí al menos un mes, ayudando en sus tareas al astronauta de la NASA Christopher J. Cassidy, quien ahí se encuentra.

While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 pic.twitter.com/OUTJZS2oYR