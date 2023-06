Lucy Liu protagonizará juego de realidad virtual “The Pirate Queen”

Lucy Liu La reconocida actriz regresa al mundo de los videojuegos, en un rol especial ya que será quien prestará su voz a la protagonista del juego de realidad virtual “The Pirate Queen: A Forgotten Legend”, además de que tendrá créditos como productora del mismo, según THR.

La actriz de 54 años es reconocida por interpretar a Alex Munday en la franquicia de “Los ángeles de Charlie”, O-Ren Ishii en Kill Bill y recientemente fue Kalypso en Shazam! Fury of the Gods.

Es importante mencionar que Liu no es ajena a producciones de videojuegos ya que en 2001 proporciono voz a “Elise Riggs” en “SSX Tricky”, mientras que en 2012 hizo lo propio con “Vivienne Lu” en “Sleeping Dogs”.

Ahora en este 2023 se encargará de dar vida a “Cheng Shih”, una mujer de la China del siglo XIX que se convirtió en uno de las piratas más poderosas de la historia, los gamers jugaran con ella para completar una serie de misiones que incluirá resolver acertijos, burlar enemigos, hasta convertirla en la reina pirata, por lo que las expectativas son bastante altas.

“The Pirate Queen” desarrollado por Singer Studios, está programado para realizar su debut en el Festival de Tribeca 2023 que se llevará a cabo del 7 al 18 de junio, sin embargo no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento comercial, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios.

As Singer Studios continues to push the boundaries of immersive storytelling, we're absolutely thrilled to announce our collaboration with the fantastic @LucyLiu in ‘The Pirate Queen: A Forgotten Legend’, an exciting adventure narrative VR game debuting @Tribeca in 2023. #vr pic.twitter.com/fqWmFmnR65