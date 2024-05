Marcas luchan por supremacía en el mercado del calzado deportivo

Las tecnologías de amortiguación, como FuelCell de New Balance, están revolucionando el mercado del calzado deportivo. Esta espuma de alto rebote, diseñada específicamente para carreras, será utilizada por los atletas en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta innovación no solo ha llevado a un aumento récord en las ventas de New Balance, sino que también ha influido en todas las áreas del mercado de zapatillas de tenis.

TWSJ señala que los compradores pospandémicos están más preocupados por la comodidad, incluso ahora que muchos han vuelto a la oficina.

En este contexto, marcas nuevas como On y Hoka, hasta las más establecidas, como New Balance y Under Armour, están luchando por la supremacía en una nueva era de tenis para correr voluminosos.

El diario estadounidense señala que la batalla deportiva se ha desarrollado dentro de los laboratorios de investigación donde los científicos usan maquinaria para probar y experimentar con compuestos de espuma desarrollados por compañías químicas que son más conocidas por crear plexiglás, trabajar con la NASA o fabricar asientos para autos.

La amortiguación siempre fue una prioridad para los tenis, pero en el pasado las empresas también se preocupaban por factores como la estabilidad, la durabilidad o el peso.

Hoy en día, los deportistas han optado por el estilo grueso.

Los ejecutivos dicen que el cambio actual en el grosor de la entresuela es parte de un esfuerzo común, aunque en gran medida no reconocido, de los fabricantes de tenis para cruzar la línea entre los productos de alto rendimiento y el uso diario.

The Wall Street Journal refiere que Nike lanzó recientemente una serie de nuevos productos para los Juegos Olímpicos de París que presentan una combinación de su tecnología patentada de burbujas de aire, Zoom Air, con una nueva espuma.

Las marcas de zapatillas deportivas dicen que sus científicos trabajarán con las compañías químicas y solicitarán ajustes a las espumas, haciendo que la amortiguación sea patentada en el proceso.

Con información de Reforma