Ahora podrás comer el cereal de Mario Bros y... ¡jugar con él!

ESTADOS UNIDOS.- Si crees que el cereal con estrellistas es sólo para niños y eres fan de Mario Bros., entonces tendrás que retractarte, pues lo nuevo de Nintendo te hará cambiar los chilaquiles a un plato de cereal, específicamente el cereal de Super Mario, informó el portal Milenio.

La mezcla está hecha de pequeñas estrellas hechas de avena y malvaviscos de colores en forma de Super Mushrooms; por si fuera poco, algunas de las cajas funcionarán como un amiibo compatible para Super Mario Odyssey, uno de los juegos más aclamados para Nintendo Switch.

El cereal estará disponible sólo en Estados Unidos, confirmó a través de Twitter la cuenta británica de Kellog’s luego de que un entusiasta de Mario Bros. le preguntará en dónde podía conseguir el cereal.

"Podemos confirmar que el producto será lanzada en EU pero no en RU. ¡Pasaremos tus comentarios! Gracias".

We can confirm this product is being released in the US but not currently in the UK. We will pass your feedback on! Thanks.