Meta abre su primera tienda física con productos para el metaverso

Meta, el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales controlante de Facebook, abrió su primera tienda física en Burlingame, California, para exhibir productos como gafas y visores de realidad aumentada.

La tienda Meta Store, que abrió al público desde el lunes, está hecha para personas que quieren probar productos como:

- Gadget para videollamadas Portal.

- Los visores de realidad virtual Oculus.

- Anteojos y gafas de sol de realidad aumentada de Meta, Ray-Ban Stories.

Los clientes tendrán que pedir a Ray-Ban las gafas, pero pueden comprar los otros productos en la tienda.

Akhtar dijo que “no creía en la realidad virtual”, hasta que se sentó y probó un visor Oculus por primera vez, y cree que lo mismo le pasará a otras personas que puedan ponerse los visores y probarlos.

