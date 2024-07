Meta AI llega a WhatsApp: mira cómo lo puedes usar en tus chats

La inteligencia artificial (IA) continúa revolucionando nuestra manera de comunicarnos, y ahora Meta ha integrado Meta AI en WhatsApp, permitiendo a los usuarios acceder a una amplia gama de funciones directamente desde la aplicación de mensajería instantánea.

Basada en Llama 3, Meta AI permite realizar diversas tareas sencillas, tales como consultas de información, generación de imágenes y videos, y ofrecer recomendaciones. Esta IA también puede responder preguntas sobre cualquier tema, facilitando así la interacción con la tecnología en la vida cotidiana.

WhatsApp just added a cool little animated icon❗



The Meta AI logo within WhatsApp's status bar has been brought to life.



The logo swirls around every 5 seconds and the colours move along the disc in a continuous pattern.



Some may find it distracting but there's no doubt that… pic.twitter.com/Eo2fTfzpuq