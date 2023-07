Meta podría enfrentar altas multas en Noruega por violación de privacidad

Meta tendrá que pagar una importante multa por prácticas publicitarias que violan la privacidad del usuario, informó este lunes la Agencia de protección de datos de Noruega.

A menos que la empresa tome medidas pertinentes para ajustarse a la ley en esa nación europea.

El regulador noruego Datatilsynet explicó que la publicidad conductual, una estrategia de mercado común mediante la cual se elabora un perfil del usuario a partir de su ubicación geográfica y otros datos, sin consentimiento es catalogada en el país como ilegal.

Por esta razón es que decidieron imponer una "prohibición temporal" a este tipo de prácticas por parte de las redes sociales Facebook e Instagram.

Las plataformas podrán personalizar los anuncios que dirigen a sus usuarios pero únicamente basándose en los datos que ponen los usuarios en la descripción de sus cuentas.

Durante el periodo que aplique esta medida de restricción, que comienza aplicar a partir del próximo 4 de agosto, Meta corre el riesgo de tener que pagar hasta 1 millón de coronas noruegas, lo que equivale aproximadamente a casi 100 mil dólares al día.

Mencionaron que se prevé que la prohibición "será por tres meses, o hasta que Meta demuestre que está acatando la ley".

Esta determinación "no prohíbe a Facebook o a Instagram en Noruega", mencionó en una declaración Tobias Judin, director de la Agencia de Protección de Datos de Noruega.

El directivo declaró "El propósito más bien es garantizar que las personas en Noruega puedan usar estos servicios de manera segura y con sus derechos protegidos".

Por su parte Meta este lunes le envió una declaración a The Associated Press, indicando que revisará la decisión de Datatilsynet y que "no hay un impacto inmediato" sobre sus servicios.

La compañía señaló "El debate en torno a las bases legales ha durado un tiempo y las empresas continúan enfrentando una falta de certidumbre en esta área".

Por último enfatizó "Seguimos en comunicación con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, nuestro principal regulador en la UE, sobre nuestro cumplimiento de esta decisión".

🇳🇴 | LO ÚLTIMO: La agencia de protección de datos de Noruega prohíbe a Meta, propietario de Facebook e Instagram, usar la información personal de los usuarios para publicidad dirigida, amenazando con una multa diaria de 100 mil dólares si continúa. pic.twitter.com/YYdwBqCwWD — UH NOTICIAS (@UltimaHoraNo) July 17, 2023

Con información de AP.