Meta prepara despidos masivos para esta semana: WSJ

Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, planea iniciar despidos a gran escala en esta semana, de acuerdo con personas familiarizadas con la compañía que fueron citadas por The Wall Street Journal.

Miles de empleados se verían afectados por esta medida, que está prevista para anunciarse a partir de este miércoles, luego de que directivos pidieran a empleados cancelar sus viajes, informó el diario estadounidense.

Se trataría de la primera reducción de personal a gran escala durante los 18 años de Meta (que en septiembre contaba con más de 87 mil trabajadores), además de que podría tratarse, en términos absolutos, de la reducción más grande en la historia de cualquier compañía de tecnología, a pesar de que en porcentaje fuera menor a la de Twitter.

Facebook parent Meta is planning to lay off thousands of employees this week in what would be the first broad head-count reduction in the company’s history #WSJWhatsNow https://t.co/x0rNbSxxdW pic.twitter.com/besSZFVJKi