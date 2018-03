¡Ya está aquí! 'Mew' llega a Pokémon GO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Ya está aquí! El Pokémon legendario más esperado y difícil de atrapar llegará a Pokémon GO el próximo fin de semana: Mew. La criatura número 151, la más escurridiza de todas, ha sido confirmada de forma oficial en un comunicado emitido por Niantic. Eso sí, no creas que será tan fácil capturar a Mew en Pokémon GO.

A diferencia de Mewtwo, Mew no estará disponible por invitación sino para todos los entrenadores. Cualquiera lo podrá atrapar siempre y cuando haya superado una serie de misiones y peticiones realizadas directamente por el profesor, como por ejemplo luchar en un gimnasio, atrapar a un Pokémon en concreto o girar una Pokeparada cercana, informa el portal de tecnología Computer Hoy.

También te puede interesar: Mira las novedades del festival de primavera de Pokémon GO

En concreto, cada día el Profesor te asignará una tarea "de investigación". Cuando la completes, recibirás un sello de su parte. Cuando tengas los siete sellos -una semana completa- podrás encontrar y capturar a Mew, nunca antes. Esta criatura será igual que el resto de las legendarias, es decir, que podrás utilizarla para combates pero no para proteger gimnasios.

De esta forma Niantic ahonda en un modelo que hasta ahora le ha funcionado para fidelizar a su base de jugadores inamovible en Pokémon GO: los logros diarios. Ya funciona con las Poképaradas o los bonos por capturar a una criatura diaria, sólo que ahora se aplicará a "misiones".

Pokémon GO resiste y Niantic prepara su próximo lanzamiento

Pokémon GO es un juego muy venido a menos desde su lanzamiento, y eso a nadie se le escapa. Sin embargo, la compañía ya ha hecho suficiente caja con él, y sigue haciéndolo gracias a un número irreductible de fieles que lo siguen jugando.

Sin embargo, la desarrolladora ya tiene planeado un nuevo lanzamiento con madera de éxito: Harry Potter Wizards Unite, también basado en la realidad aumentada pero en el mundo de Harry Potter.