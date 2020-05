Micrashell: el nuevo traje “anticoronavirus” para conciertos y salir de fiesta

Madrid, España.- El estudio multidisciplinario Production Club trabajó Micrashell, un traje diseñado para vivir experiencias masivas en tiempos de coronavirus y distanciamiento social.

La empresa, situada en Los Ángeles y España y especializada en diseñar dispositivos de inmersión para industrias como la música, la tecnología y los videojuegos, creó Micrashell como una solución socialmente responsable para permitir que las personas interactúen de manera segura en las proximidades.

"Micrashell es un equipo protegido contra virus, fácil de controlar, divertido de usar, desinfectable, de rápido despliegue de equipo de protección individual (EPI) que permite socializar sin distanciarse".

El fundador de la compañía, el español Miguel Risueño, explicó a Dezeen que esta idea pretende ayudar a las industrias de eventos de todo tipo, que atraviesa ahora una recesión sin precedentes.

Características del traje

Micrashell cuenta con un traje superior hermético con una escafandra de protección, que funciona como un respirador normal a través de un filtro basado en el standard N95, unida a unos guantes.

Se puede llevar encima de cualquier vestimenta porque el traje solo ocupa la parte superior del cuerpo, lo cual permite cierta libertad dentro de la parafernalia.

El casco es híbrido suave y duro, hecho de tela táctica, resistente al corte de alto rendimiento y desarrollado para durabilidad y para los procedimientos de desinfección fáciles.

Incorpora, además, un sistema de audio, cámara, posibilidad de integrar el teléfono móvil y porta bebidas, entre otras funcionalidades que buscan aportar algo de normalidad.

Porta bebidas y entrada para cigarrillos. (Foto: Production Club)

De igual manera, Micrashell contiene dos sistemas de baterías de celdas de iones de litio para una operación activa ininterrumpida, que son fáciles de cargar e intercambiar cuando se descargan, siempre y cuando se sigan las especificaciones de la compañía.

¿Cuál es su costo y cuándo estaría a la venta?

Production Club todavía no ha revelado cómo comercializaría este traje, que no sería precisamente barato y en principio no contaría con una producción masiva, por lo que también valora si son precisos ajustes adicionales.