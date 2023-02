Microsoft: Chatbot de Bing estará disponible para celulares

Microsoft está a punto de lanzar su nuevo chatbot al público, menos de una semana después de efectuar arreglos importantes para impedir que se descarrile su motor de búsqueda Bing ahora reforzado con inteligencia artificial (IA).

La empresa dijo el miércoles que integrará su nueva tecnología de inteligencia artificial a su aplicación Bing para smartphones, además de la aplicación para su explorador de internet Edge.

Al colocar el motor de búsqueda realzado con IA en manos de los usuarios de teléfonos celulares, Microsoft tendrá una ventaja sobre Google, que domina el negocio de búsquedas en internet, pero aún no ha lanzado públicamente su chatbot.

En las dos semanas desde que Microsoft presentó su Bing renovado, más de un millón de usuarios en todo el mundo han experimentado con una versión pública preliminar del nuevo producto tras incorporarse a una lista de espera. Microsoft dijo que la respuesta de la mayoría de los usuarios fue positiva, pero otros consideraron que Bing los insultaba al declararles su amor o utilizar en lenguaje perturbador o extravagante.

El nuevo Bing, que utiliza parte de la misma tecnología de la herramienta de escritura ChatGPT del socio de Microsoft Open AI, es parte de un grupo emergente de sistemas de IA que han dominado el lenguaje y la gramática después de ingerir una gran cantidad de libros y documentos online.

Pueden componer canciones, escribir recetas y correos electrónicos a pedido, o resumir conceptos con información tomada del internet. Pero tienden a caer en errores y son pesados.

“El chatbot de Bing me atrajo y me dio escalofríos”, destaca el especialista en tecnología del diario The New York Times. #EstrictamentePersonal con @rivapa | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/yq6byDn9Kd