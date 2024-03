Microsoft contrata a Mustafa Suleyman para liderar su IA Copilot

Microsoft contrató a Mustafa Suleyman para liderar su negocio de inteligencia artificial para consumidor, añadiendo a sus filas a una persona influyente en el sector de la IA para consolidar su posición de liderazgo en la pujante industria.

Suleyman dijo el lunes en una publicación en LinkedIn que se convertirá en director general de Microsoft AI, al mando de todos los productos e investigación de IA para consumo de la compañía, incluida su IA generativa Copilot, así como su buscador Bing y su navegador Edge.

Es probable que la contratación reafirme la posición de Microsoft en el sector, mientras las empresas tecnológicas luchan por posicionarse y aprovechar la demanda de servicios de inteligencia artificial. Microsoft ha hecho equipo con el fabricante de ChatGPT OpenAI e invertido miles de millones de dólares en la compañía de San Francisco, y hace poco cerró otro acuerdo con la firma francesa Mistral, una joven y popular empresa de IA.

Welcome to Microsoft, @mustafasuleyman. Thrilled to have you lead Microsoft AI as we build consumer AI, like Copilot, that is loved by and benefits people around the world. https://t.co/gTbL5lZDBM