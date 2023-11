Microsoft contrata a Sam Altman, ex CEO de OpenAI, responsable de ChatGPT

Microsoft ha dado un paso estratégico al incorporar a Sam Altman, cofundador de OpenAI, para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada en Inteligencia Artificial (IA).

El presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, confirmó la noticia a través de su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), expresando su deseo de éxito para el nuevo equipo.

En respuesta al anuncio, Altman simplemente declaró: "La misión continúa". Microsoft reitera su compromiso con OpenAI, mencionando una inversión multianual de "miles de millones de dólares" para acelerar los avances en IA, continuando la colaboración iniciada en 2019.

Mientras tanto, en OpenAI, el consejo de administración ha nombrado a Emmett Shear como CEO interino, cerrando la puerta al retorno de Sam Altman, destituido el pasado viernes. Aunque se había especulado sobre el posible regreso de Altman, finalmente Shear, cofundador y ex CEO de Twitch, propiedad de Amazon, asumirá el cargo de máximo ejecutivo de manera interina.

La decisión de apartar a Altman se basó en la pérdida de confianza de la junta directiva de OpenAI, citando que "no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones". A pesar de la inicial designación de Mira Murati como CEO interina, la junta cambió nuevamente el liderazgo, generando respaldo tanto de inversores clave, incluido Microsoft, como de empleados en favor de Altman.

