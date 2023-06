Microsoft culpa a hackers de ataque a Outlook de inicios de junio

A principios del mes junio, el servicio de los principales programas informáticos de Microsoft , que incluye las aplicaciones de Outlook y OneDrive , presentó interrupciones esporádicas pero graves, también se vio afectada la plataforma de computación en la nube.

Un misterioso grupo hacktivista se atribuyó la responsabilidad por esta situación y declaró haber saturado los sitios con tráfico de basura durante ataques diseñados de denegación de servicio ( DDos ).

Aunque al inicio la compañía se mostró recio a aclarar la causa, finalmente reveló que el grupo era culpable de los ataques.

Sin embargo la empresa ha proporcionado pocos detalles y no ha especificado cuántos usuarios fueron afectados ni si el impacto fue a nivel mundial.

Una portavoz informó que el grupo autonombrado como “Anonymous Sudán” era el responsable de los ataques.

Este conjunto se atribuyó la responsabilidad por medio de su canal de Telegram.

Sin embargo algunos investigadores de seguridad tienen la teoría de que el grupo podría ser en realidad ruso.

Microsoft publicó su explicación en un blog, The Associated Press había hecho una solicitud de comentarios, pero la respuesta que les proporcionaron fue con escasez de detalles.

La empresa señaló que los ataques afectaron temporalmente la disponibilidad de algunos servicios.

Agregando que los hackers se centraron en la "interrupción y la publicidad", y posiblemente emplearon infraestructura de nube rentada y redes privadas virtuales para atacar los servidores de Microsoft desde las nombradas botnets de computadoras zombies en todo el mundo.

La empresa indicó que no había pruebas de acceso a la información de ningún usuario, ni de que se hubiera puesto en riesgo dicha información.

Pese a que los ataques DDoS resultan principalmente un fastidio, considerando que impiden el acceso a los sitios web sin penetrarlos.

Los especialistas en seguridad advierten que pueden alterar el trabajo de millones de personas si consiguen interrumpir los servicios de un gigante como Microsoft del que depende una parte considerable del comercio global.

Jake Williams, un destacado investigador de ciberseguridad y ex hacker ofensivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró "En verdad no tenemos manera de medir el impacto si Microsoft no proporciona esa información".

Con información de AP.