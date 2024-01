Microsoft Gaming despedirá a 1,900 empleados ante ‘plan de ejecución’

Según reveló la cadena de televisión CNBC, Microsoft planea despedir a por lo menos mil 900 empleados que forman parte de su unidad de juegos, lo que equivale aproximadamente al 9 por ciento de su fuerza laboral total de 22 mil empleados de Microsoft Gaming.

El director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dijo que los despidos eran parte de un "plan de ejecución" más amplio que reduciría las "áreas de superposición", poco más de tres meses después de que Microsoft cerrara la adquisición de Activision Blizzard.

El expresidente de Blizzard, Mike Ybarra, dijo este jueves 25 de enero en la red social X (antes Twitter) que dejaría Microsoft y Blizzard.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…