No esperes comprar un creeper skin como un NFT (token no fungible) y conectarlo a tu cuenta de Minecraft en un futuro próximo.

Mojang ha tomado una postura firme contra la participación del juego masivamente popular con NFT y tecnología blockchain.

"[Para] garantizar que los jugadores de Minecraft tengan una experiencia segura e inclusiva, no se permite que las tecnologías de cadena de bloques se integren dentro de nuestras aplicaciones de servidor y cliente de Minecraft, ni se pueden utilizar para crear NFT asociados con ningún contenido del juego, incluidos mundos, máscaras, elementos personales u otras modificaciones" , señaló el desarrollador en un comunicado. Pronto actualizará las pautas del juego en consecuencia.

"To ensure that Minecraft players have a safe and inclusive experience, blockchain technologies are not permitted to be integrated inside our Minecraft client and server applications nor may they be utilized to create NFTs associated with any in-game content..." — Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022

Minecraft tiene su propio mercado

Minecraft tiene un mercado donde la gente puede vender sus creaciones para que otros las usen. Mojang señala que algunas empresas recientemente comenzaron a ofrecer NFT que están conectados al juego.

Hay algunos NFT asociados con paquetes de aspectos de Minecraft y archivos mundiales que la gente puede comprar. El estudio dijo que podría haber sido posible que los jugadores ganaran NFT de Minecraft por actividades completadas dentro del juego o en otro lugar. Mojang no está de acuerdo con nada de eso.

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.



If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs — Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022

"Cada uno de estos usos de NFT y otras tecnologías de cadena de bloques crea una propiedad digital basada en la escasez y la exclusión, lo que no se alinea con los valores de Minecraft de inclusión creativa y juego conjunto" , dijo. "Los NFT no incluyen a toda nuestra comunidad y crean un escenario de ricos y pobres" .

Si bien los propietarios de servidores de Minecraft pueden cobrar por el acceso, las reglas de Mojang establecen que todos deben tener acceso a la misma funcionalidad y contenido.

"Sin embargo, los NFT pueden crear modelos de escasez y exclusión que entran en conflicto con nuestras pautas y el espíritu de Minecraft" , dijo el estudio. Mojang también expresó su preocupación por la naturaleza especulativa de los NFT y señaló que algunos se han vendido a "precios inflados de manera artificial o fraudulenta" .

Dado que Minecraft tiene millones de jugadores jóvenes, probablemente no sería muy bueno que el juego admitiera NFT.

"La mentalidad especulativa de fijación de precios y de inversión en torno a las NFT desvía el enfoque del juego y fomenta la especulación, lo que creemos que es inconsistente con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores", dijo Mojang.

Mojang tiene razones para desconfiar de los NFT

El estudio y su empresa matriz, Microsoft, tienen buenas razones para desconfiar de las NFT y la tecnología blockchain.

Por un lado, ha habido una reacción abrumadora de la comunidad de jugadores en general contra esas tecnologías. Por otro lado, los precios de las criptomonedas se han desplomado y el mercado de NFT se ha secado.

Compañías en contra de los NFT

Incluso el antiguo líder en el espacio de los juegos de cadena de bloques, Axie Infinity, fue objeto de un gran ataque (con víctimas perdiendo como resultado) y su número diario de jugadores se ha desplomado en más de dos tercios en los últimos meses.

Algunos otros jugadores importantes en la industria del juego ya se han alejado de las NFT y la cadena de bloques. El pasado mes de octubre, Steam prohibió los juegos que permiten el comercio de criptomonedas y NFT.

Sony recientemente anunció un programa de recompensas de PlayStation, que incluye coleccionables digitales. Sin embargo, enfatizó que estos no se pueden comercializar y que el programa no involucra NFT o blockchain.

Sin embargo, Mojang no rechaza por completo la cadena de bloques. El estudio dijo que monitoreará la evolución de la tecnología para "determinar si permitirá experiencias más seguras u otras aplicaciones prácticas e inclusivas en los juegos".

Con informacipon de El Universal.