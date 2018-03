El 'modo retrato' está llegando a Instagram

Agencia

MADRID, España.- Instagram apunta a introducir una nueva función de 'modo retrato' para su servicio Stories, que permitiría a los usuarios aplicar efectos a las fotografías tales como desenfoque 'bokeh'. El archivo APK de la 'app' de la red social incluye un icono que hace referencia a esta función, y que podría ubicarse en la cámara de captura de imágenes efímeras.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, el archivo APK de la aplicación Instagram para Android incluye una imagen en formato PNG que se corresponde con el icono de un 'modo retrato' para la red social, como ha comprobado el filtrador Ishan Agarwal.

El portal TechCrunch, que ha hecho eco de esta información, ha precisado que este icono es similar a los que representan los actuales modos de captura de imágenes a través de la cámara de Stories, que se superponen sobre el obturador, por lo que también podría ser empleado para el servicio de contenido efímero de la plataforma.

So, I have some more leaks to share. You must have already got to know about portrait mode feature. But, as you can see, there is slow-mo Feature also which is present inside the Instagram APK. This could help us to shoot slow-motion videos inside Instagram Stories Camera. /1 pic.twitter.com/P8xZDC63Wy