Modo vacaciones: La nueva función de WhatsApp que evitará que seas molestado

La mayoría utilizamos WhatsApp todos los días para mantenernos en comunicación con nuestra familia y amigos, pero también para cuestiones de trabajo.

Aunque es una gran herramienta, las notificaciones constantes no siempre son bien recibidas. Imagina que estás disfrutando de una hermosa playa y tu teléfono no deja de alertarte que un mensaje ha llegado. Olvídate de esta experiencia, WhatsApp tendrá, al fin, un modo vacaciones.

Esta función no es una novedad. Desde hace alrededor de un año se había hablado de la posibilidad de que la aplicación de mensajería introdujera una opción para que los usuarios pudieran silenciar de manera temporal un chat para no ser molestados. Pasó el tiempo y, como no se habilitó, se pensó que la empresa simplemente había abandonado el proyecto.

No obstante, de acuerdo con el sitio especializado en la app, WABetaInfo, que ya nos ha filtrado otras funciones como el modo oscuro o los stickers animados, la última actualización beta de Android sugiere que WhatsApp ha reiniciado el trabajo para lanzar su modo de vacaciones.

El portal explica que, en la versión WhatsApp v2.20.199.8 beta para Android, ha descubierto una serie de opciones nuevas entre ellas una función que permite a los usuarios mantener sus chats en un archivo incluso cuando llega un nuevo mensaje.

Si bien hoy contamos con la opción de silenciar o archivar un chat de manera manual, la función de vacaciones se diferenciará en varios aspectos. Por ejemplo, actualmente se puede archivar una conversación, lo que la lleva al final de la lista. Sin embargo, cuando llega un mensaje nuevo, aparece una notificación en el teléfono y vuelve al top de la app. Pero, el modo vacaciones cambia eso.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, los usuarios contarán con una sección dedicada para los chats archivados que les permitirá elegir entre diferentes configuraciones. Por ejemplo, los chats archivados se moverán a la parte inferior de la lista y, cuando se dé clic aparecerán todas las conversaciones que se han archivado y un nuevo botón llamado "Notificaciones" en esa ventana se podrá seleccionar entre "Notificar mensajes nuevos" y "Ocultar automáticamente los chats inactivos".

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.8: what’s new?



• FINALLY: WhatsApp to develop the Vacation Mode again! 😍

• Archived Chats redesigned.

• Automatically archive old chats.

• Media Guidelines.https://t.co/Xqb9utwJHi



NOTE: THESE FEATURES ARE UNDER DEVELOPMENT NOW!!!