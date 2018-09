Conoce los nuevos teléfonos de Motorola con pantalla infinita

Agencia

MÉXICO.- Desde hace unos meses se había rumoreado mucho sobre los nuevos smartphones de Motorola con Android One llamados One Power y One Power lite, sin embargo, su presentación se dio en China bajo el nombre de Motorola P30, equipos que tenían un diseño calcado del iPhone X, y que a pesar de llevar Android, no pertenecían al programa Android One, sino que llevaban una capa de personalización de Lenovo conocida como ZUI.

Y ha sido en el IFA de Berlín donde la compañía ha presentado oficialmente sus nuevos smartphones con Android One conocidos como Motorola One y Motorola One Power, smartphones que tienen un diseño inspirado en el iPhone X, pero que tienen en su interior Android puro, además de 2 años garantizados de actualizaciones de sistema operativo, y 3 años de parches de seguridad mensuales, indica el portal de noticias Unocero.

Algo que llama la atención es que ambos equipos de gama media alta llegan con características similares, y claramente el One Power es un teléfono más poderoso, sin embargo, algo que debemos mencionar es que este dispositivo solo estará disponible en la India.

Los equipos son muy similares en diseño, pero el Motorola One tiene un cuerpo de cristal, mientras que el One Power es totalmente de metal, así mismo, las cámaras son ligeramente diferentes en diseño y capacidades, y la batería y procesador del One Power son mejores.

Ambos equipos llegan con Android 8.1 Oreo, y obviamente se van a actualizar a Android 9.0 Pie pronto, pero algo que debemos dejar en claro es que los fabricantes que participan en el programa de Android One son los responsables de la actualización de los dispositivos.

Precio y disponibilidad

Como ya lo habíamos mencionado, el Motorola One Power es un teléfono más poderoso, con más batería, procesador más avanzado y mejor cámara, sin embargo, de momento estará disponible de forma exclusiva para la India, el cual parece que será lanzado entre septiembre y octubre en este país, aunque de momento no se ha dicho nada del precio

El Motorola One sí llegará a México muy pronto, pues será presentado en nuestro país el próximo 13 de septiembre, y aunque su precio oficial en México todavía no lo conocemos, en Europa estará a la venta por 299 euros, que al tipo de cambio son aproximadamente 6,700 pesos mexicanos.