Mr. Beast se ofrece para comprar TikTok.

El conocido creador de contenido y empresario Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, sorprendió a sus seguidores al anunciar su intención de adquirir TikTok, hecho que se analiza ante el incierto futuro de la popular aplicación de videos cortos en Estados Unidos.

declaró en un breve video, acompañado de un hombre que identificó como su abogado.

MrBeast announces that after meeting with several billionaires, he has officially made an offer to buy TikTok before it gets banned 😭🔥 pic.twitter.com/UJZhBguUnZ

El influencer, conocido por sus extravagantes iniciativas en YouTube, agregó:

Aunque esta no es la primera vez que MrBeast expresa su interés en adquirir TikTok, esta declaración llega en un momento en que la plataforma enfrenta serias críticas por parte del gobierno de Estados Unidos, que incluso amenaza con prohibir la aplicación.

Esto, debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios y la influencia de su empresa matriz china, ByteDance.

La fecha límite para que TikTok evite esta sanción es el 19 de enero, un día antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos.

Mr. Beast ya había mencionado este interés en un tono más informal el 13 de enero, cuando publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que consideraba adquirir TikTok, pero se interpretó como una broma.

Unironically I’ve had so many billionaires reach out to me since I tweeted this, let’s see if we can pull this off 🙌🏻