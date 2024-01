Neuralink de Elon Musk efectuó el primer implante cerebral en un humano

Elon Musk anunció que su compañía de interfases cerebrales Neuralink logró realizar su primer implante en un ser humano, pero no dio más detalles.

El paciente recibió el implante el domingo y “se está recuperando bien”, dijo Musk el lunes en un mensaje en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Musk, empresario multimillonario y fundador de Neuralink, no dio más detalles sobre el paciente. Cuando Neuralink anunció en septiembre que comenzaría a reclutar gente, dijo que buscaba personas con cuadriplejia debido a heridas en la espina dorsal o esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Neuralink republicó el mensaje de Musk en la red social X, pero no dio más detalles sobre el implante humano.

El dispositivo de Neuralink tiene el tamaño de una moneda grande y está diseñado para ser implantado en el cráneo, con cables ultradelgados conectados directamente al cerebro. En su anuncio en septiembre, Neuralink dijo que los cables serían conectados quirúrgicamente al sector del cerebro que controla la función motriz. El propósito inicial de la llamada interfase cerebral es darle a la gente la capacidad de controlar una computadora solo con el pensamiento.

