Neuralink obtuvo aprobación de EUA para probar dispositivo en personas

La compañía de implantes cerebrales de Elon Musk, Neuralink, informó que obtuvo el permiso por parte de reguladores estadounidenses para iniciar las pruebas de su dispositivo en personas.

La empresa realizó el anuncio por medio de Twitter el jueves en la noche, pero no proporcionó detalles sobre un posible estudio, que no figuraba en la base de datos de ensayos clínicos del gobierno de EUA.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…