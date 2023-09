Neuralink recluta pacientes para probar implantes cerebrales

Neuralink, la startup de neurotecnología propiedad de Elon Musk, iniciará el reclutamiento de pacientes para su primer ensayo clínico en humanos, la información fue revelada por CNBC.

La compañía por su parte mencionó que esta investigación llevará por nombre “Estudio PRIME” confirmando que está buscando oficialmente de personas que quieran participar en estas pruebas desde que recibió la aprobación de una junta de revisión institucional independiente y un hospital.

Es el siguiente paso en el largo camino de Neuralink hacia el mercado.

Esto se genera poco después de que recibiera recientemente la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos en mayo para realizar su primer estudio clínico en humanos.

Los pacientes que participen en el ensayo deberán someterse a una cirugía cerebral invasiva.

Neuralink está construyendo un implante cerebral que tiene como objetivo ayudar a las personas con parálisis severa a controlar tecnologías externas utilizando únicamente señales neuronales.

Esto significa que los individuos con enfermedades degenerativas graves como la ELA podrían eventualmente recuperar su capacidad de comunicarse con sus seres queridos moviendo cursores y escribiendo con la mente.

"El objetivo inicial de nuestro BCI es otorgar a las personas la capacidad de controlar el cursor o el teclado de una computadora utilizando únicamente sus pensamientos", puntualizó la empresa.

Neuralink es parte de la industria emergente de interfaz cerebro-computadora, o BCI, que se centra en sistemas que descifran señales cerebrales y las traducen en comandos para tecnologías externas.

Varias empresas se encuentran desarrollando sistemas prometedores que esperan llevar al mercado.

Sin embargo especialistas han señalado que Neuralink es probablemente el nombre más conocido en la actualidad gracias al propio Musk, quien también es director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

Hasta septiembre, ninguna compañía de BCI había logrado obtener el sello de aprobación final de la FDA.

Por lo que muchos han resaltado que al recibir el visto bueno para reclutar pacientes para un estudio con humanos, Neuralink está un paso más cerca del objetivo.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!



If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…