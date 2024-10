Nintendo Music: Nueva app para disfrutar bandas sonoras de juegos

Nintendo ha lanzado oficialmente Nintendo Music, una aplicación diseñada para los suscriptores de Nintendo Switch Online, que ofrece un vasto repertorio de bandas sonoras de sus juegos más icónicos.

La herramienta, disponible para dispositivos Android e iOS, permite a los usuarios sumergirse en más de 40 años de historia musical de la compañía, incluyendo melodías memorables de títulos como Super Mario Bros, paisajes sonoros de The Legend of Zelda, y temas de Donkey Kong.

Los usuarios podrán escuchar sus canciones favoritas directamente desde la app y, para mayor conveniencia, también tendrán la opción de descargarlas para reproducirlas sin conexión.

Nintendo Music, a new smart-device app exclusively for #NintendoSwitchOnline members, lets you stream or download music from Nintendo’s library of soundtracks!



Nintendo Music will be released later today! Learn more: https://t.co/X5uL1ThupO pic.twitter.com/2NOu7k22zf