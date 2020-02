Coronavirus incrementa las ventas de Ring Fit Adventure

China.- La producción de juegos, consolas y productos en la industria de los videojuegos se ha paralizado por los efectos provocados por el Covid-19. A pesar de ello, las ventas del popular juego de Nintendo Switch “Ring Fit Adventure” se han incrementado drásticamente en China.

El analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, posteó en su cuenta de Twitter que las tiendas de china están comprando el “Ring Fit Adventure” en el extranjero para revenderlo en el mercado por precios que alcanzan los 250 dólares, cuando su costo es de 79 dólares.

Chinese resellers are continuing to buy overseas stock of Ring Fit Adventure in huge quantities to resell in China where the package is currently selling for over $250.



Global shortages + viral short videos showcasing the game + impact of coronavirus driving up demand. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv