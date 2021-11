¡No contaban con su astucia! El Chapulín Colorado se transporta a Fortnite

Epic Games le llegó al precio a los herederos de Roberto Gómez Bolaños por lo que su personaje de "Chapulín Colorado" llegará al videojuego Fortnite y ya sabemos cómo se ve.

"El Chapulín Colorado" llega a Fortnite como una nueva skin que se ve muy parecida a la creada por el comediante, hace más de 50 años, gracias a los diseñadores de Epic Games al modelar el rostro del mexicano Roberto Gómez Bolaños.

"El Chapulin Colorado Set" (nombre oficial del paquete del personaje) incluirá además de la skin, un pico de recolección que no podía ser otro más que el Chipote Chillón y una Mochila Retro con el emblema del corazón y la "CH". Según reportes, la skin podría tener 4 variaciones, además de un emoji llamado: "¡Que no panda el cúnico!", su clásica frase.Es

The El Chapulín Colorado cosmetics have been revealed! #Fortnite pic.twitter.com/feMTxbtpBo