No despiertes tarde con ayuda del ‘Nintendo Sound Clock Alarmo’

Si eres de esas personas que por más que pongas cinco alarmas en tu celular para llegar a tiempo al trabajo o la escuela, el ‘Nintendo Sound Clock Alarmo’ podría ser la solución a tu problema.

Recientemente, Nintendo anunció un dispositivo interactivo que ofrece las funciones de un despertador, mezclando elementos auditivos y visuales de sus icónicas franquicias de videojuegos.

‘Alarmo’ integra tecnología de sensores de movimiento que permite a los usuarios posponer la alarma o apagarla al levantarse, sin necesidad de presionar botones.

Este sistema permite un uso más intuitivo y manos libres, adaptándose a las necesidades de los usuarios en sus rutinas matutinas.

Learn more: https://t.co/OUWD44QzWF



Nintendo Sound Clock: Alarmo is available online at My Nintendo Store and in person @NintendoNYC, and will become available at retailers in early 2025. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 9, 2024

‘Super Mario Odyssey, ‘Splatoon 3’ y más

El dispositivo cuenta con 35 escenas interactivas inspiradas en populares juegos como ‘Super Mario Odyssey’, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Splatoon 3’ que recrean los paisajes y sonidos característicos de cada título, permitiendo que los usuarios personalicen su experiencia al despertar.

Entre sus funciones, destacan diferentes modos de alarma, como el Modo Steady, que aumenta gradualmente la intensidad si el usuario sigue en la cama, y el Modo Gentle, que mantiene un sonido suave y constante.

Para quienes prefieren un enfoque más tradicional, el dispositivo ofrece un Button Mode, que permite posponer la alarma al tocar el dispositivo.

‘Alarmo’ llegó con demasiadas sorpresas, entre ellas, su capacidad de recopilar datos sobre el movimiento nocturno del usuario, lo que permite monitorear patrones de sueño básicos.

Al vincular una cuenta de Nintendo, se podrán descargar actualizaciones con escenas adicionales de ‘Mario Kart 8 Deluxe’ y ‘Animal Crossing: New Horizons’.

Anteriormente, la compañía generó expectativas sobre un nuevo hardware en octubre, lo que llevó a muchos a especular sobre el posible anuncio de la Nintendo Switch 2; sin embargo, resultó ser el lanzamiento de este reloj.

"Halfway through development, I started taking photos and videos of myself falling asleep and waking up."



Discover the challenges that arose during this unorthodox project in our Nintendo Sound Clock: #Alarmo Ask the Developer interview!



Learn more: https://t.co/CCpkybZZ6X pic.twitter.com/hdjJnZLeEu — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 9, 2024

¿Cuándo llegará y cuánto costará en México?

Nintendo adelantó que este dispositivo no verá la luz en 2024. El acceso anticipado estará disponible hasta principios de 2025. Hasta el momento, no se han informado fechas oficiales sobre su lanzamiento en México.

El acceso anticipado en línea estará disponible en My Nintendo Store solo para los miembros de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Expansion Pack de Estados Unidos y Canadá.

‘Nintendo Sound Clock Alarmo’ tendrá un precio de 100 dólares (mil 948 pesos al tipo de cambio actual), sin embargo, no es el precio oficial para el mercado mexicano.

Con información de Reforma