No es Prime: Robot Optimus de Musk no sorprende a usuarios de X

Elon Musk decidió mostrarle al mundo la emocionante caminata que realizó su robot humanoide Optimus dentro de las instalaciones de una de sus sedes, algo que en realidad no sorprendió a los usuarios de X (antes Twitter), según mencionó The New York Post.

"Saliendo a caminar con Optimus" , publicó Musk en X, actualizando al mundo sobre el progreso del robot en un clip de 15 segundos.

El video muestra al robot moviéndose lentamente por una habitación mientras un pequeño grupo de personas observa sus movimientos.

Going for a walk with Optimus pic.twitter.com/6mLJCUp30F — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024

El director ejecutivo de Tesla declaró en el pasado que el objetivo es crear un robot "capaz de realizar tareas inseguras, repetitivas o aburridas".

Musk había compartido previamente un video a principios de este mes del robot humanoide mostrando su nueva habilidad de doblar camisas.

Aunque muchos esperan con ansias el día en que los robots puedan ayudarles a realizar tareas peligrosas y sin sentido, otros no parecen estar muy interesados en integrarlos a la sociedad cuando llegue el momento.

"¡¿Nadie ha visto la película iRobot?!" , un usuario de X respondió al video de Musk. "No necesitamos estas cosas" , comentó otro. "Mátalo con fuego" , respondió uno más.

Musk anunció por primera vez el Optimus de Tesla, también denominado "The Tesla Bot", en el evento del Día de la Inteligencia Artificial (IA) de la compañía en agosto de 2021.

La compañía reveló recientemente su último robot, "Optimus Gen 2", en diciembre de 2023.

Optimus Gen 2 mide 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa 121 libras (22 libras más liviano que la versión anterior) y puede correr a una velocidad de 5 mph, según Fox News.

Este nuevo robot tiene una apariencia y un movimiento más humanos, debido a sus nuevas manos, pies, cuello y cuerpo.

En un evento celebrado en octubre de 2022, Musk dijo que esperaba eventualmente fabricar millones de robots Optimus, que tendrían un precio estimado de 20,000 dólares por unidad.

"Aún queda mucho trabajo por hacer para perfeccionar Optimus", dijo Musk en ese momento. "Creo que Optimus será increíble en cinco o 10 años".

Con información de Reforma