¡No se llama "Xbox Series X"! Microsoft aclara el nombre de su consola

Agencia

MÉXICO.- Cuando Microsoft reveló su consola de próxima generación en el marco de los Game Awards 2019, todos asumimos que su nombre era Xbox Series X, pues era el que se desprendía del tráiler revelación y de las redes sociales de Xbox.

Pero en una vuelta de tuerca que nadie vio venir, Microsoft ha aclarado, a través de un representante entrevistado por Business Insider, que ese no es el nombre de la consola.

También te puede interesar: Estos son los mejores memes de la nueva Xbox Series X

¿Entonces cómo se llama? Simplemente Xbox.

El representante dijo que lo que vimos en los Game Awards fue la introducción de una serie.

“El nombre que estaremos manejando para la siguiente generación es simplemente Xbox y lo que ustedes vieron en los Game Awards fue ese nombre cobrando vida a través de la Series X”, fueron sus palabras.

Es probable que Microsoft haya apostado por una vía más simple, luego de que los nombres de los modelos de sus consolas se fueron complicando con el paso del tiempo.

Recordemos que la generación actual se llama Xbox One, pero de ahí se desprendieron otros nombres para designar otros modelos, como Xbox One S -que es más pequeño y con mejores características-, Xbox One X -que es una revisión del hardware del Xbox One para mejorar el desempeño de los juegos- y Xbox One S All-Digital Edition -que es la versión sin charola para discos.

En atención a evitar confusiones en el futuro y porque es conveniente en términos de negocios, dejar un nombre más sencillo habría sido la mejor opción para Microsoft.

“Similar a lo que los fans han visto en generaciones pasadas, el nombre Xbox Series X deja lugar para consolas adicionales en el futuro”, agregó el representante.

Esto en pocas palabras querría decir que la consola se llamará Xbox, y que la familia será conocida como Series X.