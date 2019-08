Nokia revela sus teléfonos que se actualizarán a Android 10

Agencia

MÉXICO.- Android 10 ya se encuentra en su fase final de desarrollo, por lo que antes de final de año comenzará a llegar a los smartphones, aunque los primeros siempre serán los dispositivos Pixel de Google.

Nokia es uno de los fabricantes más comprometidos con la actualización de sus terminales a la última versión de Android, haciéndolo en toda su gama, incluso en los móviles más modestos de la gama de entrada.

Si tienes un smartphone Nokia suponemos que querrás saber si tu smartphone recibirá su ración de Android, que en esta ocasión viene sin postre incluido en el menú.

After being the fastest to upgrade Nokia phones from N to O and O to P, I am super excited to share with you that the Q(ueue) for Nokia phones is moving fast as we get ready to welcome Android 10 on Nokia smartphones – roll out starts in Q4, 2019! #Nokiamobile #android10 pic.twitter.com/qXM4ZXAPBo