Una nueva era de vehículos: Xiaomi presenta su auto eléctrico ‘SU7’

Hace unas horas, la empresa de productos electrónicos de China, Xiaomi presentó su auto eléctrico último modelo ‘SU7’, que marcará lo que se espera sea una nueva era de vehículos a nivel mundial.

Lei Jun reveló en su conferencia de lanzamiento desde Beijing que espera que su empresa se convierta en una de las primeras cinco automotrices del mundo en los próximos 15 a 20 años.

Durante la presentación del SU7, Jun reveló que el rango de precios para adquirir su vehículo iba de 215 mil 900 a 299 mil 900 yuanes, o sea de 30 mil a 40 mil dólares estadounidenses.

Tras darse a conocer el costo del auto eléctrico de Xiaomi, la empresa comenzó a recibir un aproximado de 50 mil pedidos en la primera media hora.

Now, we slide inside of #XiaomiSU7 . We have four interior color choices, each designed to perfectly complement the sporty spirit of the car. Which one do you think accentuates your personal style? pic.twitter.com/pSI5mCu1SG

A través de su cuenta personal en X (antes Twitter), el fundador de la empresa compartió una imagen donde se pueden apreciar los nueve colores exteriores disponibles del SU7: azul, morado, blanco, verde, tornasol, café, gris, negro y naranja-rojo.

Para el interior del SU7, estarán disponibles los siguientes colores para los asientos: ‘gris galaxia’ (Galaxy Gray), ‘rojo crepúsculo’ (Twilight Red), ‘niebla púrpura’ (Mist Purple) y ‘negro obsidiana’ (Obsidian Black).

Xiaomi planea dejar huella en la industria de los vehículos eléctricos con la conducción autónoma, la cabina inteligente y el ecosistema inteligente como sus pilares clave.

Many have asked me if Xiaomi has the confidence to succeed in the highly competitive EV industry. My answer is "absolutely" - we've been diligently preparing for this new chapter. Unlike building smartphones from the ground up 14 years ago, customer expectations for EVs are… pic.twitter.com/QhnlO3JoUl