¡Nueva función! Facebook mostrará artículos de Wikipedia al hacer búsquedas

Ciudad de México.- Cuando necesites saber acerca de algún tema específico ya no tendrás que dejar Facebook para buscar en otro sitio pues ahora la red social está probando una función para mostrar resultados de Wikipedia.

La compañía confirmó al medio TechCrunch que cuando los usuarios ingresen ciertos temas en la barra de búsqueda de Facebook, los resultados incluirán un cuadro en el lado derecho con fragmentos de artículos de Wikipedia, similar a los paneles de conocimiento de Google.

El usuario de Twitter Matt Navarra es uno de los que tuiteó una captura de pantalla presentando esta nueva característica:

Al parecer la intención de esta nueva funcionalidad tiene que ver con el combate a las noticias falsas pues la red social ha emprendido diversas medidas para tratar de contener su propagación, sobre todo durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. En ese sentido, si se muestra información dudosa en los resultados, los usuarios podrán reportarla.

¿Cuándo estará disponible?

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora la función se está probando primero en la versión web y en la aplicación para iOS, aunque puede que no sea visible para todos los usuarios. No se ha dado a conocer cuánto tiempo durará el programa piloto, por lo que no se sabe cuándo llegará a todos.

Y es que Facebook señaló que la función de búsqueda necesita un poco más de trabajo en los términos que reconoce, pues no en todos los casos arroja resultados o estos no son precisos.

¿Cuál es el objetivo de la nueva función?

La intención es que la herramienta pueda brindar información detallada de figuras públicas, lugares e intereses, como películas y programas de televisión. En otras palabras, parece que la idea no es que haya un panel con datos en todos los casos.

Y no solo mostrará resultados o información de Wikipedia, en algunos casos la Facebook Search también dirige a los usuarios hacia sus propias funcione. Por ejemplo, quienes ya tienen acceso a la función, buscaron Covid-19 y el resultado fue el propio Centro de Información de Facebook.