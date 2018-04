Entérate: WhatsApp ya permite recuperar archivos eliminados

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Clásico que por compartir tantas selfies, videos y demás te quedaste con poca memoria disponible y ahora cada vez que quieres usar WhatsApp te sale un mensaje de que urge que liberes espacio. Entonces decides deshacerte de uno que otro meme o imagen de tus chats para tener más espacio.

Ahora es posible recuperar archivos en WhatsApp, pero sólo durante un tiempo muy limitado. Pero gracias a esta nueva función de la app de mensajería en su versión para Android, aumentará el periodo en que podrás recuperar los contenidos multimedia que hayas eliminado.

También te puede interesar: Checa lo nuevo de WhatsApp para iPhone

A partir de esta noticia, diferentes usuarios han intentado recuperar sus archivos eliminados. Algunos han podido volver a acceder a archivos de hasta 3 meses y otros hasta de 5 meses. Todo indica que esto será distinto de usuario a usuario.

Sin embargo, lo seguro es que ya será más que sólo 30 días que era el periodo límite anterior de la app. Según WABetaInfo anteriormente WhatsApp solo ofrecía 30 días para descargar los archivos multimedia para que los servidores no se saturaran.

Esta nueva herramienta ya está disponible para todos los usuarios Android en las actualizaciones entre 2.18.106 y 2.18.110, según WABetaInfo. Para usar esta nueva función no tendrás que hacer nada en especial, simplemente se actualizará.

Otra de las novedades es que los menores de 16 años no podrán usar la popular app de mensajería.

O al menos, no podrán hacerlo según las nuevas condiciones de uso que, a todas luces, entrarán en vigor el próximo 25 de mayo. Aunque WhatsApp no ha confirmado el cambio, todo apunta a que la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos impulsado por la Unión Europeaobliga a la app a avisar de que las personas con menos de 16 años no deberían usarla.

Esto es una medida para toda Europa y afectará a España, donde actualmente el límite está situado en los 13 años.