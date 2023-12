Nuevo León será la segunda sede de producción del ‘Cybertruck’

El propietario de Tesla, Elon Musk, anunció la próxima instalación de una segunda línea de producción para su tan esperada camioneta futurista llamada ‘Cybertruck’.

Este nuevo espacio de producción se ubicará en la planta que se encuentra en construcción en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León.

Este paso estratégico refleja el compromiso del empresario millonario con la expansión y la eficiencia en la fabricación de este innovador vehículo en un mercado altamente competitivo.

La semana pasada, se entregaron apenas las primeras 10 unidades del vehículo masivo que fue anunciado en 2019.

Durante su entrevista, el creador de Space X señaló que debido a que todavía no se ha completado al cien por ciento la ‘Gigafactory’ en Santa Catarina, anunciada en marzo pasado, la primera fábrica de esta clase, será la de Texas.

-Pensé que sería en México, declaró el entrevistador sobre la ‘Gigafactory’.

“Nos tomaría mucho tiempo completar la fábrica en México. Tenemos 2 mil acres, así que esto es realmente sólo una pequeña parte de la propiedad", expresó Musk.

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU