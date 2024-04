Nuevos modelos de Tesla llegarán antes de la segunda mitad de 2025

Tesla emitió un comunicado donde menciona que el lanzamiento de sus nuevos modelos llegarán antes de la segunda mitad de 2025, ya que ha decidido actualizar su futura línea de vehículos.

En su reporte trimestral, la armadora de vehículos eléctricos dijo que "estos nuevos vehículos, incluidos modelos más asequibles, también utilizarán aspectos de la plataforma de próxima generación como aspectos de nuestras plataformas actuales, y podrán producirse en las mismas líneas de fabricación que nuestra línea de vehículos actual".

En la conferencia telefónica con analistas, Elon Musk, CEO de Tesla, explicó que la producción de los nuevos modelos sería posiblemente a inicios del 2025 y que utilizarán aspectos de la plataforma de próxima generación y de las actuales para que 'la nueva línea de vehículos no dependa de ninguna nueva fábrica o nueva línea de producción masiva'.

