Nvidia presenta su nueva generación de chips AI y acciones caen 3%

Las acciones de Nvidia cayeron un 3% este martes por la mañana después de que la compañía presentara su nueva generación de chips de inteligencia artificial, llamada Blackwell, informó CNBC.

El director ejecutivo Jensen Huang anunció los nuevos chips en la conferencia de desarrolladores de Nvidia en San José el lunes, promocionándolos como un procesador aún más potente que la generación actual de unidades de procesamiento de gráficos Hopper, que han sido muy buscadas para ejecutar grandes modelos de IA.

El primer chip Blackwell es el GB200 y se enviará a finales de este año.

La compañía también anunció un nuevo producto de software empresarial conocido como Nvidia Inference Microservice, que facilita la ejecución de generaciones anteriores de GPU Nvidia.

Los analistas de Wells Fargo reaccionaron al anuncio del fabricante de chips con optimismo moderado, reiterando su calificación de sobreponderación de las acciones de Nvidia y aumentando su precio objetivo a 970 dólares desde 840 dólares.

Aun así, los analistas de Wells Fargo escribieron que la noticia reforzaba su "tesis positiva de larga data" sobre la tecnología y las oportunidades de monetización de Nvidia.

Los analistas de Goldman Sachs, que mantuvieron una calificación de compra para las acciones de Nvidia, elevaron su precio objetivo a mil dólares desde 875 dólares y expresaron un "aprecio renovado" por la innovación, las relaciones con los clientes y socios de Nvidia, y su papel fundamental en el espacio de la IA generativa tras el discurso de apertura de la compañía.

