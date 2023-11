OpenAI destituye a su director general y cofundador Sam Altman

La junta directiva de OpenAI, la empresa que desarrollo de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, informó este viernes que destituyó a su cofundador y director general, Sam Altman.

Esto se concretó después de que una revisión encontró que "no era sistemáticamente sincero en sus comunicaciones" con los demás directivos, mediante un breve comunicado señalaron:

Mira Murati quien se desempeñaba como directora de tecnología de la empresa ahora asumirá el cargo de directora general interina con efecto inmediato.

La compañía indicó esto se hará efectivo mientras se busca un reemplazo permanente.

Altman, de 38 años, es considerado por especialistas y medios de comunicación como un niño prodigio, de Silicon Valley desde que tenía poco más de 20, tomando en consideración que ayudó a iniciar OpenAI como un laboratorio de investigación sin fines de lucro en 2015.

Un portavoz de la empresa no respondió a AP de forma inmediata a una solicitud de comentarios sobre el motivo de la supuesta falta de franqueza del ex directivo.

Se insinuó que el comportamiento del ex director general de la empresa obstaculizaba la capacidad de la junta para ejercer sus responsabilidades.

Altman publicó en la red social X, antes Twitter: "Me encantó mi tiempo en OpenAI. Fue transformador para mí personalmente y, con suerte, un poco para el mundo. Sobre todo, me encantó trabajar con gente tan talentosa. Más adelante tendré más que decir sobre lo que sigue".

En 2022 se ganó la atención mundial por ser el rostro de la empresa y del auge de la inteligencia artificial ante el lanzamiento de ChatGPT.

Ayer todavía participó en una reunión de directores generales de empresas en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, donde OpenAI tiene su sede.

Pronosticó que la inteligencia artificial resultará ser "el mayor avance de cualquiera de las grandes revoluciones tecnológicas que hemos tenido hasta ahora".

Aunque reconoció la necesidad de contar con barreras de seguridad para proteger a la humanidad de la amenaza existencial que plantean los saltos cuánticos que están dando las computadoras.

OpenAI inició como un laboratorio de investigación sin fines de lucro cuando se puso en marcha en diciembre de 2015 con el respaldo financiero del director general de Tesla, Elon Musk, y otros.

Sus objetivos según lo que declararon en ese momento eran "hacer avanzar la inteligencia digital de la manera que sea más probable que beneficie a la humanidad en su conjunto, sin las limitaciones de la necesidad de generar rendimiento financiero".

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡