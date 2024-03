OpenAI presenta Voice Engine, la riesgosa tecnología que clona voces

OpenAI, conocida por su desarrollo del popular ChatGPT, ha anunciado su incursión en el mercado de los asistentes virtuales con el lanzamiento de su última innovación: Voice Engine. Esta nueva tecnología promete clonar la voz de una persona con una precisión sorprendente, utilizando únicamente 15 segundos de grabación de audio como muestra.

El anuncio de OpenAI ha generado gran expectativa en la comunidad, ya que esta tecnología podría revolucionar la forma en que interactuamos con los asistentes virtuales. Sin embargo, la empresa ha sido cautelosa y ha declarado que por el momento no lanzará públicamente Voice Engine debido a preocupaciones de seguridad y ética.

OpenAI señala que planea previsualizarla con las primeras personas que la prueben, “pero no lanzar ampliamente esta tecnología en este momento” debido a los peligros de que se le dé un uso indebido.

We're sharing our learnings from a small-scale preview of Voice Engine, a model which uses text input and a single 15-second audio sample to generate natural-sounding speech that closely resembles the original speaker. https://t.co/yLsfGaVtrZ